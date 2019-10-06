Соболев собирается побить рекорд Каряки
Александр Соболев оформил дубль в гостевом матче против «Сочи» и первым в текущем сезоне добрался до отметки 10 забитых голов. Форвард «Крыльев Советов» оказался всего четвертым игроком в XXIвеке, которому удалось 10 раз отличиться в первых 12 турах чемпионата. До него подобную скорострельность выдавали армеец Жо, еще один самарец Андрей Каряка и Артем Дзюба, проводивший сезон-2013/14 в аренде в «Ростове». Завтра список может пополнить еще один донской бомбардир Элдор Шомуродов, отметившийся девятью голами в 11 турах.
Футболисты, забившие 10 голов в первых 12 турах чемпионата России в XXI веке
|
Сезон
|
Игрок
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
2006
|
Жо
|
ЦСКА
|
12
|
13
|
2004
|
Андрей Каряка
|
Кр.Советов
|
12
|
12
|
2013/14
|
Артем Дзюба
|
Ростов
|
12
|
10
|
2019/20
|
Александр Соболев
|
Кр.Советов
|
12
|
10
Соболев, несмотря на высокую результативность, отстает от рекордного для «Крыльев» графика Андрея Каряки. Тем не менее нынешний результат Александра, не реализовавшего в текущем чемпионате два пенальти, является пятым в российской истории клуба. По 11 голов забили Геннадий Ремезов и Робертас Пошкус, больше — только Каряка.
Игроки «Крыльев Советов», забившие больше девяти голов за один чемпионата
|
Сезон
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
2004
|
Андрей Каряка
|
29
|
17
|
2002
|
Андрей Каряка
|
28
|
12
|
1993
|
Геннадий Ремезов
|
30
|
11
|
2002
|
Робертас Пошкус
|
30
|
11
|
2019/20
|
Александр Соболев
|
12
|
10
|
2011/12
|
Сергей Корниленко
|
22
|
10
|
1992
|
Рустам Фахрутдинов
|
25
|
10
|
1995
|
Гарник Авалян
|
30
|
10
Соболев записал на свой счет 10 из 17 голов «Крыльев» в текущем чемпионате, что позволяет ему занимать первое место по вкладу в бомбардирский счет команды. Вторым в этом рейтинге идет Элдор Шомудоров, третьим — защитник «Спартака» Самюэль Жиго, забивший треть голов красно-белых в 11 первых турах. (Кирилл Бурдаков)
Футболисты, внесшие самый большой вклад в результативность команды
|
Игрок
|
Клуб
|
Голы игрока
|
Голы команды
|
%
|
Александр Соболев
|
Кр.Советов
|
10
|
17
|
58,82
|
Элдор Шомуродов
|
Ростов
|
9
|
20
|
45,00
|
Самюэль Жиго
|
Спартак
|
4
|
12
|
33,33
|
Георгий Мелкадзе
|
Тамбов
|
3
|
10
|
30,00
|
Джордже Деспотович
|
Оренбург
|
5
|
17
|
29,41
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
5
|
18
|
27,78
|
Гжегож Крыховяк
|
Локомотив
|
5
|
18
|
27,78
|
Даниил Фомин
|
Уфа
|
3
|
11
|
27,27
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