Соболев рассказал, кто ест в «Спартаке» больше всех

Нападающий «Спартака» Александр Соболев назвал партнера по команде с лучшим аппетитом. Это защитнике Георгий Джикия.

— Знаю, кто очень много ест, — сказал Соболев в интервью YouToube-каналу «Один дома». — Прям барана может съесть. Это Джика — Георгий Джикия. Если придет в «Макдоналдс» и будет очень голоден, думаю, штучек пять-шесть «Биг Тейсти» закинет, потом три «Биг Мака» и что-нибудь еще вдогоночку.

Сезон в РПЛ возобновится 19 июня. После 22 туров «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.