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Соболев приступил к беговой работе

14 декабря 2020, 21:31
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает пресс-служба красно-белых.

23-летний футболист приступил к беговой работе на футбольном поле после операции на мениске.

Возвращение в общую группу ожидается на зимних сборах команды.

В текущем сезоне Соболев провел 13 матчей за красно-белых, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Форвард был прооперирован в конце ноября в Риме (Италия).

«Спартак» с 35 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России после 18 туров.

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