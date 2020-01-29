Соболев переходит в «Спартак»
29 января 2020, 20:48
Как стало известно «СЭ», 22-летний форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев вторую часть сезона проведет в «Спартаке». Клубы договорились об аренде с правом выкупа.
В текущем сезоне Соболев провел 19 матчей за «Крылья» во всех турнирах и забил 10 голов. (Виталий Айрапетов)
«СЭ» стало известно, сколько «Спартак» потратит на Соболева, а также зарплата игрока в новом клубе.
Позже «Крылья» подтвердили переход форварда.
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