Соболев перед матчем с «Зенитом»: «Вперед, за тренера! Вперед, за «Спартак»»
17:06
Нападающий «Спартака» Александр Соболев пожелал удачи партнерам по команде в предстоящем матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Сам форвард не сможет принять участие в игре, так как восстанавливается после травмы.
«Привет, ребята. Впереди нас ждет сложный матч. Я не смогу выйти на поле, но буду вас поддерживать. Давайте выиграем этот матч. Проведем лучший матч этого сезона. Вперед, за тренера! Вперед, за «Спартак», — сказал Соболев в интервью клубной пресс-службе.
Результаты опроса
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Как «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 19-го тура РПЛ?
«Зенит» выиграет с разностью в 1-2 мяча
35.2%
Игра завершится крупной победой «Зенита»
12.9%
«Спартак» выиграет с разностью в 1-2 мяча
26.2%
Игра завершится крупной победой «Спартака»
5.8%
Команды сыграют вничью
19.9%
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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