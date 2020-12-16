Соболев перед матчем с «Зенитом»: «Вперед, за тренера! Вперед, за «Спартак»»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев пожелал удачи партнерам по команде в предстоящем матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Сам форвард не сможет принять участие в игре, так как восстанавливается после травмы.

«Привет, ребята. Впереди нас ждет сложный матч. Я не смогу выйти на поле, но буду вас поддерживать. Давайте выиграем этот матч. Проведем лучший матч этого сезона. Вперед, за тренера! Вперед, за «Спартак», — сказал Соболев в интервью клубной пресс-службе.