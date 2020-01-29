Соболев отправился с «Крыльями» на второй сбор

«Крылья Советов» отправились на второй сбор, сообщает официальный сайт клуба. Пройдет он, как и первый, в турецком Белеке.

В число футболистов, вылетевших в Турцию, входит нападающий Александр Соболев, к которому этой зимой проявляет интерес ряд клубов. На первый сбор он прибыл с опозданием из-за переговоров с ЦСКА.

Полностью состав «Крыльев» выглядит следующим образом:

Вратари: Сергей Рыжиков, Богдан Овсянников, Данил Бельтюков;

Защитники: Тарас Бурлак, Александр Анюков, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Дмитрий Комбаров, Максим Карпов, Виталий Лысцов;

Полузащитники: Антон Зиньковский, Александр Гацкан, Паул Антон, Срджан Мияйлович, Дмитрий Кабутов, Артем Тимофеев, Раду Гынсарь, Антон Терехов, Сергей Иванов;

Нападающие: Деян Радонич, Егор Голенков, Александр Соболев.

В рамках сбора самарцы проведут четыре контрольных матча: 2 февраля против «Чайки» (Песчанокопское) и брестского «Динамо», 8 февраля — против «Нефтехимика» (Нижнекамск) и датского «Раннерс».