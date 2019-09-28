Соболев не сомневался, что «Крыльям» удастся забить в матче с «Тамбовом»

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев — о матче с «Тамбовом» (2:0) в 11-м туре чемпионата России. В этой игре он забил один мяч с пенальти.

— Полоса невезения закончилась еще в матче с «Ахматом», — сказал Соболев в эфире телеканала «Матч премьер». Сегодня мы сами себе доказали, что она закончилась, и добыли три очка. В перерыве я был уверен, что забьем, игра давалась легко. Это было просто дело времени.

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