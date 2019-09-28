Соболев не сомневался, что «Крыльям» удастся забить в матче с «Тамбовом»
28 сентября 2019, 16:37
Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев — о матче с «Тамбовом» (2:0) в 11-м туре чемпионата России. В этой игре он забил один мяч с пенальти.
— Полоса невезения закончилась еще в матче с «Ахматом», — сказал Соболев в эфире телеканала «Матч премьер». Сегодня мы сами себе доказали, что она закончилась, и добыли три очка. В перерыве я был уверен, что забьем, игра давалась легко. Это было просто дело времени.
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Как закончится матч 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит»?
Победой «Локомотива»
32.1%
Результативной ничьей
29.2%
Нулевой ничьей
5.6%
Победой «Зенита»
33.1%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
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