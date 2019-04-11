Собака не нашла взрывчатку в эвакуированном суде по делу Кокорина и Мамаева

Специально обученная собака не нашла подозрительных предметов в здании Пресненского суда в Москве, откуда ранее из-за угрозы взрыва были эвакуированы люди, в том числе подсудимые и свидетели по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, футбольного тренера Александра Протасовицкого и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Об этом сообщили судебные приставы.

Ранее стало известно, что после проведения правоохранительными органами всех необходимых проверочных мероприятий суд возобновит свою работу, в том числе и рассмотрение уголовного дела.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. 9 и 10 апреля выступили свидетели по данному делу. (Илья Егоров)

"Подозрение на взрывное устройство!" В суде по делу Мамаева и Кокорина объявлена эвакуация. Live!