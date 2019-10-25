Смородская оценила возможность ухода братьев Миранчуков из «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «СЭ» оценила возможность отъезда братьев Миранчуков в другой клуб.

— Вы знаете, слишком много факторов должно сложиться в Европе, чтобы российские футболисты там заиграли, заблистали. Многое упирается в адаптацию. Без знания языка процесс проходит тяжело... И все же — я и Алексея, и Антона считаю отличными исполнителями. Очень за них рада и горжусь.

— Допускаете, что зимой братья могут оказаться не в Европе, а в «Зените»?

— Могу предположить такое развитие событий. Но не знаю, захотят ли они сами уехать в Питер. Это их выбор. Я не удивлена тем, что «Зенит» хочет их заполучить.

— Сине-бело-голубые были готов выложить за братьев 45 миллионов евро.

— Очень достойные деньги.

— Как бы вы поступили на месте руководителей «Локо»?

— Я бы не продала.

— Даже за 45 миллионов?

— Да. Надо еще воспитать замену. Пока я таких игроков не вижу. (Витайлий Айрапетов)

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