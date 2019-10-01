Смолов отсудил у страховой компании 8 миллионов рублей за ДТП в Краснодаре

Никулинский суд Москвы удовлетворил иск форварда «Локомотива» Федора Смолова к компании «АльфаСтрахование». Ответчик обязан выплатить спортсмену 8 миллионов рублей.

Как информируют «РИА Новости», футболист оспаривал невыплату средств по КАСКО после ДТП в Краснодаре летом 2018 года.

— Суд частично удовлетворил иск и взыскал с АО «АльфаСтрахование» в пользу Смолова стоимость ремонтных работ в размере 6 миллионов 465 тысяч рублей, компенсацию за утрату товарного вида в размере 1 миллиона и 105 тысяч рублей, неустойку в размере 124 тысяч рублей и штраф в размере 300 тысяч рублей, — сказал представитель суда.

Смолов не справился с управлением автомобиля в Краснодаре в ночь на 1 августа 2018 года. Сам футболист не пострадал, отделавшись ударом подушками безопасности, но повредил машину. Тогда он был игроком «Краснодара». После этого Смолов был лишен водительских прав на один год.

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