Смолов открыл счет в матче "Локомотив" - "Урал". Видео

"Локомотив" открыл счет в домашнем матче 5-го тура чемпионата России против "Урала".
Нападающий железнодорожников Федор Смолов на 17 минуте встречи с паса Алексея Миранчука открыл счет голам своей команды в матче с "Уралом". Этот гол стал для Смолова в РПЛ вторым подряд.
✌🏻 Второй мяч Фёдора Смолова в текущем сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 11, 2019
📺 #ЛокоУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР
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"СЭ" проводит текстовую трансляцию матча "Локомотив" - Урал"
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