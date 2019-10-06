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Смольников пропустит до трех недель из-за травмы

6 октября 2019, 15:18
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Защитник «Зенита» Игорь Смольников из-за травмы пропустит до трех недель, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что футболист прошел медицинское обследование после травмы, полученной в игре против «Бенфики» (3:1) в Лиге чемпионов.

По его результатам врачи выявили перелом хрящевой части восьмого ребра. Восстановление игрока займет до трех недель. В ближайшее время он начнет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром медицинского штаба команды.

31-летний Игорь Смольников в текущем сезоне провел 11 матчей за «Зенит» и сделал две голевые передачи.

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https://fc-zenit.ru/news/2019-10-06-igor-smolnikov-propustit-do-trekh-nedel-.htm

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