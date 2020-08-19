Смольников хочет помочь «Краснодару» стать чемпионом

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников сказал, что надеется завоевать чемпионский титул с командой.

«Клуб движется вперед, идет в верном направлении, — цитирует Смольникова официальный сайт клуба. — Моя задача — помочь «Краснодару» добиться самых высоких результатов. Сделать все возможное, чтобы мы стали чемпионами.

Я сыграл много больших матчей в Санкт-Петербурге. И в РПЛ, и в еврокубках, и в Суперкубке России. Это большой опыт, он всегда со мной. Постараюсь помочь молодым ребятам в «Краснодаре», передам свои знания".

32-летний Игорь Смольников пополнил состав «Краснодара» на правах свободного агента.