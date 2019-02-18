СМИ: "Зенит" проведет товарищеский матч с "Аустрией" 23 марта в Санкт-Петербурге

23 марта в Санкт-Петербурге на своем домашнем стадионе "Зенит" в товарищеском матче примет венскую "Аустрию". Об этом сообщает Vienna.at. Эта игра состоится во время перерыва на матчи сборных.

"Зенит" лидирует в чемпионате России, имея в активе 34 очка в 17 матчах. Идущий вторым "Краснодар" отстает на одно очко.

Также клуб из Санкт-Петербурга участвует в Лиге Европы. В 1/16 финала "Зенит" уступил "Фенербахче" в первом матче. Ответная игра состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь