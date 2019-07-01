СМИ: "Зенит" предложит 11 миллионов долларов за полузащитника "Селтика" Рогича

"Зенит" готов предложить за полузащитника "Селтика" Тома Рогича 9 миллионов фунтов (11,4 миллиона долларов), информирует Scotland Herald. Петербуржцы собираются сделать предложение шотландскому клубу на текущей неделе.

Действующее соглашение 26-летнего футболиста с "Селтиком" рассчитано до 31 мая 2023 года. Трансферная стоимость игрока по данным портала transfermarkt оценивается в 2,75 миллиона евро.

В минувшем сезоне Рогич провел 35 матчей в составе "Селтика", забил пять голов и отдал шесть голевых передач.