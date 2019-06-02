СМИ: "Зенит" может вновь попытаться приобрести Акунью

"Зенит" может вновь начать переговоры по трансферу полузащитника "Спортинга" Маркоса Акуньи, утверждает A Bola. Петербуржцы уже пытались приобрести 27-летнего аргентинца в зимнее трансферное окно - тогда клубы не договорились о цене.

"Зенит" предлагал за Акунью 16 миллионов евро + 4 миллиона евро в качестве бонусов за последующие выступления хавбека, а "Спортинг" сразу требовал 20 миллионов евро. Сам игрок хотел переехать в Россию, чтобы получать удвоенную зарплату - в "Спортинге" его доход составляет 1,1 миллиона евро в год.

Португальский клуб по-прежнему готов продать Акунью только за 20 миллионов евро. На игрока также претендует "Бока Хуниорс", который готов предложить 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Акунья провел 40 матчей за "Спортинг", забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.

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