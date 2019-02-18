СМИ: "Зенит" может приобрести Пасторе

"Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Ромы" Хавьера Пасторе, сообщает Calciomercatoweb. Ожидается, что аргентинец перейдет в российский клуб до окончания трансферного окна в России.

Однако сам Пасторе сомневается в возможном трансфере в "Зенит" сейчас. Он хочет доиграть в Риме до лета и уже после окончания сезона принимать решение о будущем.

Напомним, что летом 2018 года 29-летний футболист перешел в "Рому" из "ПСЖ" за 24 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах и забил три мяча.