СМИ: супруга Глушакова изменяла спортсмену с адвокатом Дениса Пака

Жена полузащитника и капитана "Спартака" Дениса Глушакова Дарья на протяжении долгого времени состоит в отношениях с адвокатом директора департамента Минпромторга Дениса Пака Геннадием Удуняном, утверждает Star Hit.

По информации СМИ, Дарья улетела в Дубай вместе с Удуняном, который защищает права Пака, пострадавшего в начале октября 2018 года в "Кофемании".

Ранее появлялась информация, что девушка угрожала увезти дочерей в Дубай со своим сожителем без согласия Глушакова.

Отметим, что бракоразводный процесс между супругами идет с осени прошлого года. Ранее Глушаков подал апелляцию на размер алиментов, которые с него взыскал суд в размере 1/3 всех доходов плюс 100 тысяч рублей.