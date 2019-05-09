18:51 9 мая | Футбол — РПЛ

СМИ: супруга Глушакова изменяла спортсмену с адвокатом Дениса Пака

Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Жена полузащитника и капитана "Спартака" Дениса Глушакова Дарья на протяжении долгого времени состоит в отношениях с адвокатом директора департамента Минпромторга Дениса Пака Геннадием Удуняном, утверждает Star Hit.

По информации СМИ, Дарья улетела в Дубай вместе с Удуняном, который защищает права Пака, пострадавшего в начале октября 2018 года в "Кофемании".

Ранее появлялась информация, что девушка угрожала увезти дочерей в Дубай со своим сожителем без согласия Глушакова.

Отметим, что бракоразводный процесс между супругами идет с осени прошлого года. Ранее Глушаков подал апелляцию на размер алиментов, которые с него взыскал суд в размере 1/3 всех доходов плюс 100 тысяч рублей. 

 

 

Дополнительная информация

http://www.starhit.ru/eksklusiv/byivshaya-jena-glushakova-izmenyala-emu-s-advokatom-denisa-paka-173114/

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