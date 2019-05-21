СМИ: "Спартак" и "Локомотив" претендуют на футболистов "Севильи"

"Спартак" и "Локомотив" проявляют интерес к игрокам "Севильи". Как утверждает ABC de Sevilla, красно-белые претендуют на защитника Даниэла Каррису, а железнодорожники - на форварда Алейша Видаля. Оба клуба ведут переговоры с представителями футболистов, хотя сами игроки заинтересованы в том, чтобы остаться в Испании.

Transfermarkt оценивает 30-летнего Каррису в 3 миллиона евро. Контракт португальца с "Севильей" истекает 30 июня 2020 года. 29-летний Видаль оценивается в 5 миллионов евро. Его соглашение с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

В минувшем сезоне Каррису провел 38 матчей за "Севилью", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Видаль принял участие в 21 встрече, отметившись 1 голевым пасом.

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