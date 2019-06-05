СМИ: "Спартак" и "Динамо" претендуют на защитника "Беневенто" Кальдиролу

"Спартак" и "Динамо" проявляют интерес к защитнику "Беневенто" Луке Кальдироле, утверждает TMW. На 28-летнего итальянца также претендует "Болонья".
Transfermarkt оценивает Кальдиролу в 1 миллион евро. Его контракт с "Беневенто" рассчитан до 30 июня 2021 года. Ранее он выступал за "Интер", "Витесс", "Вердер" и другие клубы.
В минувшем сезоне Кальдирола провел 16 матчей за "Беневенто", в которых забил 3 гола.
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