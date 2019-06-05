СМИ: "Ростов" претендует на защитника "Гетеборга" Старфельта

Защитник "Гетеборга" Карл Старфельт может продолжить карьеру в России. Как утверждает FotbollDirekt, на 24-летнего шведа претендует "Ростов".

Переход может состояться в ближайшее время. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро. Его контракт со шведским клубом рассчитан до 31 декабря 2020 года.

В минувшем сезоне Старфельт провел 12 матчей за "Гетеборг", в которых забил 1 гол.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр