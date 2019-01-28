СМИ: Роман Пилипчук возглавит минское "Динамо"

Экс-тренер "Спартака" Роман Пилипчук возглавит минское "Динамо", информирует pressball.by. Бело-голубые сегодня отправляются на тренировочный сбор в Турцию, где и познакомится с новым тренером. Там же, в Турции, с Пилипчуком будет подписан контракт.

Тренерскую карьеру Пилипчук начал в 2008 году. В 2016 году специалист, поработавший в ряде клубов, вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в "Спартаке", а позже – в штаб итальянского специалиста Массимо Карреры. В сезоне-2018/19 он работал в тренерском штабе Рашида Рахимова в "Ахмате".



В сезоне-2017/18 минское "Динамо" возглавлял белорус Сергей Гуренко.