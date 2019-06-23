СМИ: "Рома" заинтересована в защитнике "Уфы" Неделчару

Защитник "Уфы" Ионуц Неделчару может продолжить карьеру в "Роме", которая заинтересована в трансфере игрока, сообщает ProSportStory. В данный момент он выступает за молодежную сборную Румынии на чемпионате Европы.

Ранее появилась информация, что некая итальянская команда уже сделала официальное предложение по покупке 23-летнего румына. Сообщается, что российский клуб намерен получить 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне на счету Неделчару 28 матчей в РПЛ, в которых он отметился голом и результативной передачей. Его контракт действует до лета 2021 года.

Все о трансферах – здесь