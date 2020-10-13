Итальянские СМИ: спортивный директор «Зенита» Рибалта может вернуться в «Ювентус»
13 октября 2020, 11:28
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта может покинуть Россию и вернуться в «Ювентус», сообщает Tuttomercatoweb, ссылаясь на Il Messaggero.
По данным источника, «старая синьора» рассматривает возможность увольнения своего спортивного директора Фабио Паратичи и приглашения на эту должность Рибалты. Кандидатура испанца является приоритетной среди других вариантов для туринского клуба.
Рибалта работает в «Зените» с лета 2018 года. При нем клуб из Санкт-Петербурга дважды выиграл чемпионат России (2018/19, 2019/20), один раз — Кубок (2019/20) и Суперкубок страны (2020).
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