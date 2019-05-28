СМИ: "Краснодар" может приобрести уругвайского защитника "Индепендьенте"

Защитник аргентинского "Индепендьенте" Гастон Силва входит в сферу интересов "Краснодара". Информацию об этом опубликовало издание Grupo La Provincia.

Источник указывает, что интерес к игроку, кроме "Краснодара", проявляет и "Гранада". Уругваец уже выступал за этот испанский клуб в сезоне-2016/17. Также он играл за "Торино" и уругвайский "Дефенсор".

25-летний защитник в текущем сезоне провел 16 матчей за "Индепендьенте" во всех турнирах. Его контракт действует до 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

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