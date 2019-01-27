СМИ: Фернанду может покинуть "Спартак" и уехать в Китай

Полузащитником "Спартака" Фернанду интересуется один из китайских клубов, иформирует portalodia.com. Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро.

Отмечается, что хавбеком интересовались в Китае еще в прошлое трансферное окно, однако тогда до конкретики дело не дошло.

Недавно Фернанду, восстанавливающийся после травмы, приступил к тренировкам на поле. 26-летний бразилец получил травму в матче 16-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (2:1).

В текущем сезоне Фернанду провел 20 матчей за "Спартак", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.