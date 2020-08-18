СМИ: экс-хавбек «Амкара» может перейти в «Урал»

Полузащитник «Црвены Звезды» Бранко Йовичич может продолжить карьеру в «Урале», сообщает Mozzart Sport.

По информации сербских СМИ, «Урал» готов платить 27-летнему футболисту более 400 тысяч евро за сезон , что на 100 тысяч больше, чем он получает в «Црвене Звезде».

27-летний Йовичич три года выступал за «Амкар» (с 2014 по 2015 год на правах аренды из австрийского клуба ЛАСК, с 2015 по 2017-й — на постоянной основе).