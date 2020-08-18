РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

СМИ: экс-хавбек «Амкара» может перейти в «Урал»

18 августа 2020, 15:58
Теги:

Полузащитник «Црвены Звезды» Бранко Йовичич может продолжить карьеру в «Урале», сообщает Mozzart Sport.

По информации сербских СМИ, «Урал» готов платить 27-летнему футболисту более 400 тысяч евро за сезон , что на 100 тысяч больше, чем он получает в «Црвене Звезде».

27-летний Йовичич три года выступал за «Амкар» (с 2014 по 2015 год на правах аренды из австрийского клуба ЛАСК, с 2015 по 2017-й — на постоянной основе).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир