СМИ: ЦСКА интересуется нападающим "Тулузы" Саного

ЦСКА проявляет интерес к форварду "Тулузы" Яя Саного, сообщает Footmercato.

- Наш приоритет - сначала поговорить с руководством "Тулузы", чтобы выяснить, каковы намерения клуба. У Яя хороший рыночный рейтинг, особенно в Англии и России, - приводит издание слова агента 26-летнего француза Джибриля Мандефу.

Контракт Саного с "Тулузой" рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Саного провел 23 матча за "Тулузу", в которых забил 3 гола.

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