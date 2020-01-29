СМИ: «Брешиа» готова заплатить «Уфе» за Неделчару 3 миллиона евро

Защитник «Уфы» Йонуц Неделчару может продолжить карьеру в Италии. На 23-летнего румына претендует «Брешиа», сообщает Corriere dello Sport.

Итальянский клуб сделал предложение российской стороне о трансфере. Сумма сделки оценивается в 3 миллиона евро. Стороны уже продвинулись в переговорах и близки к завершению сделки.

Неделчару готов уехать в Италию и уже принял предложение клуба серии А. Ожидается, что трансфер будет оформлен в ближайшее время.

Неделчару выступает за «Уфу» с 2018 года. Летом к нему проявляла интерес «Рома».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в в 13 матчах российской премьер-лиги.