Российский футбольный союз на своем официальном сайте сообщил о кадровых перестановках в организации.

Спортивным директором РФС назначен Андрей Лексаков, ранее занимавший пост технического директора. В свою очередь, Андрей Власов займет должность технического директора.

Алексей Смертин назначен советником президента РФС, также он продолжит исполнять функции офицера по борьбе с дискриминациями в футболе.

44-летний Алексей Смертин — бывший полузащитник сборной России, «Динамо», «Уралана», «Бордо», «Челси», «Портсмута» и «Чарльтона».