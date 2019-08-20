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Смертин назначен советником президента РФС

20 августа 2019, 12:56
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Российский футбольный союз на своем официальном сайте сообщил о кадровых перестановках в организации.

Спортивным директором РФС назначен Андрей Лексаков, ранее занимавший пост технического директора. В свою очередь, Андрей Власов займет должность технического директора.

Алексей Смертин назначен советником президента РФС, также он продолжит исполнять функции офицера по борьбе с дискриминациями в футболе.

44-летний Алексей Смертин — бывший полузащитник сборной России, «Динамо», «Уралана», «Бордо», «Челси», «Портсмута» и «Чарльтона».

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/210374

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