Слушание по делу Кокорина и Мамаева пройдет в Тверском районном суде. Ориентировочная дата - 5 февраля

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов сказал корреспонденту "СЭ", что дата следующего слушания по делу его клиента пока не определена. Форвард питерцев заключен в СИЗО №2 "Бутырка" до 8 февраля по делу об избиении федерального чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Другими фигурантами дела являются полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Александра Кокорина Кирилл, а также детский тренер Александр Протасовицкий.

- Слушание будет на следующей неделе, но дата пока неизвестна, - сказал Ромашов. - Я не знаю, может быть во вторник, 5 февраля. Заседание, как обычно, будет в Тверском районном суде. (Андрей Михайлов)