Представитель Международной федерации футбола (ФИФА) ответил на вопросы «СЭ» относительно появившихся в России слухов о том, что экс-арбитр Павел Стипиди и судья ФИФА Сергей Лапочкин замешаны в махинациях со ставками на тотализаторе, и в их отношении проводится или должно начаться расследование со стороны ФИФА и/или УЕФА.

— У нас нет комментариев по этому поводу, — такой ответ пришел из Цюриха.

Ранее глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил «СЭ», что вопрос по поводу тотализатора никогда не поднимался.

— Не знаю, кто сделал этот вброс. У нас точно не было никакой информации о ставках, — заявил Хачатурянц.

Сегодня стали известны результаты проверки Лапочкина на детекторе лжи, которую он прошел в минувший понедельник.

— Мы завершили внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина. Он прошел проверку на полиграфе, по ее итогам никаких вопросов к нему нет. Хочу поблагодарить Сергея за понимание и содействие. В ходе реализации судейский реформы мы продолжим работу по защите репутации наших арбитров, — сообщил Хачатурянц. (Александр Бобров)