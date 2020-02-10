Слуцкому в «Рубине» будет помогать английский физиотерапевт
10 февраля 2020, 14:52
В штабе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого появился новичок, сообщает Telegram-канал «Инсайдлар».
Сообщается, что на втором сборе с «Рубином» работал английский физиотерапевт Стюарт Лик, который до этого помогал главному тренеру в «Халл Сити». В клубе из чемпионшипа он работал с 2012-го года.
Англичанин в казанском клубе будет заниматься восстановлением травмированных игроков. 48-летний Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» в конце 2019 года.
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