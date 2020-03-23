Слуцкий сравнил себя с танцором из клипа Little Big
23 марта 2020, 10:34
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выложил отрывок клипа Little Big в Instagram.
— Пока пауза в чемпионате, решил поучаствовать в Евровидении, — подписал видео Слуцкий. — Найдешь меня на этом видео? (это очень легко)
Группа Little Big с песней Uno должна была отправиться на Евровидение-2020, однако из-за пандемии коронавируса конкурс перенесли на следующий год.
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