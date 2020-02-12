«Мечты и реальность». Слуцкий пошутил о карьере Дзюбы за рубежом
12 февраля 2020, 22:24
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжает шутить над нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
Специалист в Instagram пошутил над пока еще несостоявшейся карьерой футболиста за рубежом. Слуцкий прикрепил в посте соответствующее видео.
— Артем Дзюба и его карьера за рубежом. Мечты и реальность, — подписан ролик.
В среду Слуцкий и Дзюба уже несколько раз обменялись колкостями через Instagram.
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