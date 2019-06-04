Слуцкий считает, что четвертое место - хороший результат для ЦСКА

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал выступление ЦСКА в прошлом сезоне. Команда заняла четвертое место в чемпионате России.

– Пока в Москве. Приехали на турнир Березуцких, – приводит пресс-служба армейцев слова Слуцкого. – Они большие молодцы.Очень сильно помогают мне в "Витессе". У них большое будущее, если они смогут разобраться, кто из них будет главным, а кто помощником.

Результаты ЦСКА? Когда меняется такое большое количество людей в команде, это сказывается не только на игровой модели или качестве, но и на атмосфере внутри. Для того, чтобы появились новые лидеры, стабильность, нужно время. Я считаю, что для первого сезона после такого массового изменения, смены поколений, показан достаточно хороший результат. Были хорошие матчи, особенно осенью.

Команда молодая, будет только прогрессировать. Уверен, что уже в следующем году ЦСКА будет бороться за те места, за которые и всегда.

Напомним, Слуцкий возглавил "Витесс" летом 2018 года, подписав двухлетний контракт. Он был главным тренером армейцев с 2009 по 2016 год.

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