Слуцкий рассказал о системе штрафов в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как работает система штрафов, которую он ввел в команде.

— Вы ввели в «Рубине» свою систему штрафов. Как она работает?

— Это просто дисциплинирует. Когда человек опаздывает, можно объяснять, почему это плохо. А можно встретить его с милой улыбкой и сказать, что он оштрафован. Он тут же понесет наказание.

Если исходить из моей психики, то если я сделал что-то не так, мне гораздо легче заплатить штраф, чем слушать мораль на протяжении какого-то времени. Система штрафов — это эффективная вещь для внутренней дисциплины, а не способ обогащения. Использовал это абсолютно во всех командах, начиная с «Крыльев» и «Москвы».

— Насколько это эффективно?

— Очень эффективно, потому что когда тебе необходимо из-за минутного опоздания нести штраф... Все эти штрафы идут на общекомандные нужды. Некоторые тренеры обижаются, когда игрок опаздывает. А я любого опаздывающего встречаю с улыбкой, потому что он ведет всех на ужин, — цитирует Слуцкого «БИЗНЕС Online».

48-летний Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря 2019 года. Предыдущим его клубом был «Витесс».