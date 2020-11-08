Слуцкий рассказал о потерях «Рубина» перед матчем с «Химками»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о травмах футболистов команды перед матчем 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

— У нас не особо много вариантов для ротации, плюс, к сожалению, после Хабаровска у нас было минус три человека, — сказал в эфире «Матч Премьер» Слуцкий. — Йевтич, Самошников и Тарасов получили повреждения, еще и Деспотович не смог восстановиться после травмы, полученной в прошлом туре с «Арсеналом». Несмотря на потери, у нас есть, кем играть, поэтому настрой на «Химки» самый боевой.