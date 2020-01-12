Слуцкий рассказал о куче гневных сообщений про Тарасова. Предположительно, от поклонниц Бузовой

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о гневных сообщениях после новости, что полузащитник Дмитрий Тарасов отправится с командой на сборы.

— После того как стало известно что Дмитрий Тарасов отправляется с нами на сбор, я получил кучу гневных СМС от людей, которые обвиняли его во всех грехах. Думаю, это поклонницы Ольги Бузовой (известная певица и бывшая жена футболиста. — Прим. «СЭ»), которые перенесли на него весь негатив, — сказал Слуцкий в эфире «Ак Барс ТВ». — Тарасов — это сверхмедийная личность. Но мы не учитывали нюансы его семейной жизни или популярности в соцсетях. Мы больше отталкивались от его профессиональных качеств.