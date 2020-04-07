Слуцкий посоветовал, какие фильмы и сериалы посмотреть во время карантина

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий составил список сериалов и фильмов, которые можно посмотреть во время карантина, который был объявлен из-за эпидемии коронавируса.

Twitter «Рубина» опубликовал этот список. В него вошли: «Бумажный дом» (сериал), «Сандерленд» до гроба» (документальный сериал), «Апач: жизнь Карлоса Тевеса» (документальный фильм), «Эпидемия» (сериал) и «Мылодрама» (сериал).