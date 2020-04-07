Слуцкий посоветовал, какие фильмы и сериалы посмотреть во время карантина
7 апреля 2020, 14:34
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий составил список сериалов и фильмов, которые можно посмотреть во время карантина, который был объявлен из-за эпидемии коронавируса.
Twitter «Рубина» опубликовал этот список. В него вошли: «Бумажный дом» (сериал), «Сандерленд» до гроба» (документальный сериал), «Апач: жизнь Карлоса Тевеса» (документальный фильм), «Эпидемия» (сериал) и «Мылодрама» (сериал).
Вечер в компании Netflix или парочка российских сериалов — Леонид Слуцкий делится с нами подборкой на любой вкус ??— «Рубин» Казань (@fcrk) April 7, 2020
Уже успели посмотреть что-то из списка? ? pic.twitter.com/Mif9NV4Y08
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