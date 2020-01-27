Слуцкий пошутил про елку, сравнив ее с футболистом
27 января 2020, 23:47
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем передачи «Вечерний Ургант». 48-летний российский специалист поучаствовал в заставке начала шоу.
— Сегодня мы выбрасываем елку, — сказал Иван Ургант. — Леонид Викторович, вы что скажете?
— Постойте, нельзя так разбрасываться, это еще хороший материал, — ответил Слуцкий. — Мы не из таких поленьев делаем футболистов хороших, нападающий вряд ли получится, но опорника сможем слепить.
Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019-го. Ранее он тренировал «Витесс».
Никогда не выбрасывайте старые брёвна. Леонид Слуцкий ещё может сделать из них неплохих футболистов ?? pic.twitter.com/tcI3Z4h89y— Вечерний Ургант (@Urgant_Show) January 27, 2020
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