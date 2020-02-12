Слуцкий понимал, что Березуцкие откажутся от работы с ним в «Рубине»

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий, вернувшийся в структуру клуба, в интервью «СЭ» отметил, что новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий понимал, что братья не согласятся работать в Казани. Ранее они входили в его тренерский штаб в «Витессе».

— Леонид Слуцкий не обиделся на вас? Он все-таки делал вам конкретное предложение, приглашал вас с братом в «Рубин»?

— Нет, Леонид Викторович понимал, что мы, скорее всего откажемся от его предложения по причине нежелания уезжать из Москвы. Когда играли в футбол, все-таки не так много времени проводили с семьей, детьми. Так что он предполагал, что мы вряд ли согласимся работать в Казани. (Виталий Айрапетов)

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