Слуцкий объяснил, почему называл Калачева Вонючкой

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил бывшему футболисту «Ростова» Тимофею Калачеву, который рассказал о взаимоотношениях со специалистом. Калачев играл под руководством Слуцкого с 2008 по 2009 год в «Крыльях Советов». По его словам, Слуцкий называл его «вонючкой», от чего сам Калачев был не в восторге.

— Калачев недавно дал интервью «СЭ», сказал, что я называл его вонючкой, и ему это очень не нравилось. Сейчас он уже работает тренером, так что могу сказать. Он безумно мешал любому тренеру во время работы, — сказал Слуцкий в эфире Instagram с гендиректором Академии тренерского мастерства Андреем Лексаковым. — Он постоянно бубнил, что что-то не так, что ему пас не так дали.

И чтобы он заткнулся, я начинал его поддевать. И он уже знал в следующий раз, что если он будет бубнить, то получит в свой адрес много шуток. Я использовал шутки и грубые выражения для определенной цели, а не для того, чтобы ему было комфортно или некомфортно.