Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем передачи «Вечерний Ургант». 48-летний российский специалист прокомментировал новогодний пост форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Нападающий сине-бело-голубых вместе со своими друзьями сделали фото в трусах, обтягивающих футболках и черных очках.

— Он считает, что это смешно, — сказал Слуцкий улыбаясь. — У него своеобразное чувство юмора.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019-го. Ранее он тренировал «Витесс».