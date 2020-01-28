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Слуцкий — о фото Дзюбы в трусах: «Он считает, что это смешно»

28 января 2020, 00:22
Артем Дзюба отпраздновал Рождество с друзьями. Фото instagram.com
Артем Дзюба отпраздновал Рождество с друзьями. Фото instagram.com
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем передачи «Вечерний Ургант». 48-летний российский специалист прокомментировал новогодний пост форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Нападающий сине-бело-голубых вместе со своими друзьями сделали фото в трусах, обтягивающих футболках и черных очках.

— Он считает, что это смешно, — сказал Слуцкий улыбаясь. — У него своеобразное чувство юмора.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019-го. Ранее он тренировал «Витесс».

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