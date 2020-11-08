Слуцкий назвал причины поражения «Рубина» в матче против «Химок»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:2).

— Я прекрасно понимал, что не будет хватать свежести и хорошего функционального состояния после такого трудного перелета на неделе, — цитирует тренера сайт казанцев. — Поэтому надежда была на то, что какое-то индивидуальное мастерство, индивидуальный фрагмент или стандарт сложится в нашу пользу. В принципе первый тайм примерно так и складывался: минимум моментов, игра наперетяг. К сожалению, именно мы допустили эти ошибки, которые привели к пропущенным мячам. По существу, мы были не в том состоянии, чтобы отыграться, особенно с 0:2. Такие матчи надо играть на высоком уровне концентрации. У нас, к сожалению, еще большое количество эпизодов, когда мы допускаем грубейшие индивидуальные ошибки. Это касается и первого пропущенного мяча, и тем более второго.

— Слабая игра — следствие выезда в Хабаровск? Либо имеет место недооценка соперника?

— Нет, точно недооценки соперника здесь быть не может. Мы не в том состоянии, что кого-то можем вообще недооценивать. Для нас, сколько я работаю в «Рубине» еще ни одна игра, которую мы выигрывали с крупным счетом, легко не складывалась. Мы прекрасно понимаем, что для нас любой соперник — это соперник.

— Во втором тайме «Рубин» почти полностью забрал мяч, но так и не смог вскрыть оборону соперника. В чем можно себя упрекнуть?

— Могу себя упрекнуть в чем угодно. Нам не хватило атакующего потенциала. Не хватило свежести, поэтому я и говорил о том, что очень важно максимально долго, скажем так, быть в игре в плане результата. Потому что я понимал, что у нас будет ограничен атакующий потенциал.

— Игнатьев сегодня потерялся в очередной раз, чего не хватает Ивану, чтобы найти свою игру?

— Действительно он не попадал в эпизоды. Форвард — вещь зависимая. Уж он то тем более такой игрок зависимый. Не только он, поэтому я бы не стал акцентировать внимание на ком-то отдельно.

— Что с Деспотовичем, надолго ли выбыл?

— У него повреждение передней поверхности бедра, он получил травму с тульским «Арсеналом», был заменен. Надеюсь, после паузы на сборные будет в строю.