Слуцкий назвал характер травмы Кварацхелии
13 сентября 2020, 19:08
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ (1:0) прокомментировал состояние полузащитника Хвичи Кварацхелии, который в конце первого тайма был заменен. 19-летнего игрока унесли с поля на носилках.
— У него сотрясение и повреждение носа. Степень тяжести сотрясения и то, есть ли перелом носа, пока сказать нельзя. Но он ходит, всех узнает, так что сотрясение не тяжелое. (Дмитрий Гирин)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи