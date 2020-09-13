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Слуцкий назвал характер травмы Кварацхелии

13 сентября 2020, 19:08
Травма Хвичи Кварацхелии. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Травма Хвичи Кварацхелии. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ (1:0) прокомментировал состояние полузащитника Хвичи Кварацхелии, который в конце первого тайма был заменен. 19-летнего игрока унесли с поля на носилках.

— У него сотрясение и повреждение носа. Степень тяжести сотрясения и то, есть ли перелом носа, пока сказать нельзя. Но он ходит, всех узнает, так что сотрясение не тяжелое. (Дмитрий Гирин)

Динамо — Рубин

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