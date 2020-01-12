РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Слуцкий начал работу в «Рубине» с победы. Пока только по поеданию треугольников

12 января 2020, 11:48
Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Теги:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий побывал в гостях в программе на «Ак Барс ТВ». Там ему предложили принять участие в конкурсе на поедание татарских треугольников на скорость. Слуцкий принял вызов и смог победить ведущего программы.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Материалы сюжета: Слуцкий и «Рубин»




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир