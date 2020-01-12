Слуцкий исключил возможность появления Хонды в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что не собирается приглашать в казанскую команду полузащитника Кейсуке Хонду. 33-летний японец некоторое время был игроком «Витесса» — предыдущего клуба Слуцкого.

— Хонда уже в возрасте, у него много дополнительных интересов. Он уже и владелец футбольной команды, и главный тренер. Думаю, он найдет себя вне футбольного поля.

Он хочет сыграть в футбольном турнире на домашней Олимпиаде. Это его мечта. И для этого ему необязательно готовиться за пределами страны, — сказал Слуцкий в эфире «Ак Барс ТВ».

Я честно скажу: Месси, Криштиану Роналду — это варианты на поверхности. Я бы взял Мбаппе. Во-первых, он самый дорогой, а также самый молодой, самый быстрый, самый перспективный из топ-футболистов.