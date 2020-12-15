Слуцкий и Шварц оштрафованы за выходы за пределы технической зоны
15 декабря 2020, 19:07
Состоялось заседание КДК РФС, на котором были приняты решения по матчам 17-го тура Тинькофф-РПЛ.
РФС продолжает штрафовать клубы за нарушения санитарного регламента, принятого на фоне пандемии коронавируса. ЦСКА и «Ротор» выплатят за данные нарушения 50 тысяч рублей, «Ростов» — 45 тысяч.
«Ротор» и «Уфа» также оштрафованы на 100 тысяч каждый за большое количество предупреждений в их очном матче — 7 и 6 соответственно.
ЦСКА также выплатит штраф 40 тысяч рублей за скандирование оскорбительных выражений.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выплатит 10 тысяч за выход за пределы технической зоны, а его коллега из «Динамо» Сандро Шварц — 30 тысяч.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. ЦСКА отстал от «Зенита» и «Спартака»
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