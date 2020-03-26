Слуцкий дал рекомендации по профилактике заражения коронавирусом

«Рубин» выпустил ролик, в котором главный тренер Леонид Слуцкий дает советы по профилактике заражения коронавирусом.

Специалист посоветовал чаще мыть руки и избегать людных мест, постараться не касаться лица и не жать руки, дезинфицировать телефон и заниматься спортом дома.

Из-за пандемии коронавируса был приостановлен розыгрыш чемпионата России и почти всех спортивных состязаний.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

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